Уроженка Казахстана нокаутировала соперницу и завоевала два титула

30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26-1, 12 КО) завоевала титул чемпионки мира, одолев 45-летнюю Санну Турунен (6-4-1, 1 КО) из Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в рамках второго среднего веса (до 76,2 килограмма) прошел в немецком Кельне и был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда Хаммер удалось отправить Турунен на канвас.
Это был второй бой Хаммер в этом году. В феврале в Германии она решением выиграла у кенийки Флоренс Мутони (все 80-72).
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