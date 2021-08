Уорд оценил работу судей в поединке Пакьяо - Угас

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился впечатлениями от работы судей в противостоянии Мэнни Пакьяо с Йорденисом Угасом, сообщает "Чемпионат". Американец также поздравил кубинца с победой.

"Судьи все сделали верно. Рад за Угаса. Скромный старт семейного человека. Он отличный боец. Теперь заплатите ему", - написал Уорд в твиттере.

Напомним, чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас победил и экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо решением судей со счетом 115:113, 116:112 и 116:112. При этом филиппинец нанес в два раза больше ударов, но был менее точным в два раза.

It’s sad to see our champions not look the way we are accustom to seeing them look in the ring. As a fan of the sport, it’s sad, but it comes with the territory if you stay around long enough. I hope Manny does what’s best for him and his family. Respect.