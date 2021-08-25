Украинского нокаутера не будет. Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC повысит планку

Осенью можно ожидать поединок казахстанца Турсынбая Кулахмета (4-0, 3 КО). И наверняка его команда приготовит нечто большое - на вариант против нокаутера из Украины Станислава Скорохода (20-2, 17 КО) можно уже не рассчитывать. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Масштабы перспектив нашего проспекта довольно обширны. Он способен в скором времени стать одним из героев первого среднего веса. И пора уже свой потенциал раскрывать в полной мере. Сделать шаг он мог уже этим летом.

Однако аттестации не произошло. Его оппонент Станислав Скороход не смог принять участия в большом вечере бокса в Алматы. Причиной тому стало повреждение, из-за которого и пришлось отменять бой. Это привело к вынужденному скорому подбору нового соперника - в остатке строго промежуточная встреча без особых рисков.

Тем не менее актуальность битвы со Скороходом не была утрачена. Только вот нужен ли этот поединок Кулахмету? Скорее нет, чем да. Лучше придерживать вариант в качестве запасного - у Турсынбая перспективы рисуются очень и очень хорошие.

Лучше не откатываться к прошлым страницам карьеры. Сейчас нужен темп, который позволит ему скорее добраться до топовых поединков. А для этого планку надо ставить намного выше, чем сейчас. И можно быть уверенными в том, что команда боксера действует именно в этом направлении.

С ним работает солидная тренерская команда, цели которой - далеко не локальные "поединочки" против откровенных ноунеймов. У специалистов серьезные амбиции. И готовят его к титулам. А значит, и топ-бои уже не за горами.

Благо, сам Кулахмет обладает шикарными данными для реализации целей, требующих ответственности. Так что удивляться какому-то крутому сопернику в ближайшее время не стоит (если все пойдет по плану). Турсынбай смог заявить о себе уже во втором бою на профи-ринге.

Он готов к подвигам мирового значения. Удивлял в любительском боксе, удивит и в профи. Ждем соперника из списка топовых.

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