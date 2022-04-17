 EWAOiUN4gaqfNs9AK0TzPRuezXr3vFnPRbEvsG0j
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Один удар и КО. Экс-чемпиона жестко нокаутировали в первом раунде

Один удар и КО. Экс-чемпиона жестко нокаутировали в первом раунде
©boxingjunkie.usatoday.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Мексиканский проспект легкого веса Хосе Валенсуэла (12-0, 8 КО) брутально нокаутировал экс-чемпиона мира соотечественника Франсиско "Бандита" Варгаса (27-4-2, 19 КО).

Их поединок прошел на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). Все закончилось уже в первом раунде. Валенсуэла поймал соперника левым хуком прямо в челюсть и с одного удара отправил того в нокаут.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:33
Профи-бокс
Головкин получил поддержку на третий бой с "Канело" Головкин получил поддержку на третий бой с "Канело"
Сегодня , 21:00
Профи-бокс
Один удар и КО. Экс-чемпиона жестко нокаутировали в первом раунде Один удар и КО. Экс-чемпиона жестко нокаутировали в первом раунде
Сегодня , 19:05
Профи-бокс
Бой за два титула завершился тремя нокдаунами и нокаутом Бой за два титула завершился тремя нокдаунами и нокаутом
Сегодня , 17:20
Профи-бокс
Чемпион мира в весе Головкина устроил потасовку на вечере бокса Чемпион мира в весе Головкина устроил потасовку на вечере бокса
Сегодня , 16:53
Профи-бокс
Эдди Хирн оценил победу Головкина над "суперчемпионом" и высказался о трилогии с "Канело" Эдди Хирн оценил победу Головкина над "суперчемпионом" и высказался о трилогии с "Канело"
Сегодня , 15:41
Профи-бокс
Нокаутом за 19 секунд закончился бой за титул от WBC Нокаутом за 19 секунд закончился бой за титул от WBC
Сегодня , 15:20
Профи-бокс
Известный промоутер намерен помириться с президентом UFC Известный промоутер намерен помириться с президентом UFC
Сегодня , 14:16
Профи-бокс
Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление о следующем бое Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление о следующем бое
Сегодня , 11:14
Профи-бокс
Эррол Спенс избил соперника в бою за три титула Эррол Спенс избил соперника в бою за три титула
Сегодня , 10:09
Профи-бокс
Олимпийский чемпион уступил нокаутом после трех нокдаунов Олимпийский чемпион уступил нокаутом после трех нокдаунов
Сегодня , 08:43
Профи-бокс
Алимханулы намекнул на завоевание титула перед чемпионским боем Алимханулы намекнул на завоевание титула перед чемпионским боем
Вчера , 15:42
Профи-бокс
Назван точный раунд с нокаутом в бою "Канело" - Бивол Назван точный раунд с нокаутом в бою "Канело" - Бивол
Вчера , 14:42
Профи-бокс
Промоутер вспомнил поражение "Канело" и высказался о трилогии с Головкиным Промоутер вспомнил поражение "Канело" и высказался о трилогии с Головкиным
Вчера , 13:04
Профи-бокс
Головкин, Усик или Ломаченко. Эксперт выявил заслуги GGG и подобрал ему новый статус Головкин, Усик или Ломаченко. Эксперт выявил заслуги GGG и подобрал ему новый статус
Вчера , 11:27
Профи-бокс
"Увлекся и проморгал". Бой казахстанца с нокаутом и нокдауном вызвал реакцию в Европе "Увлекся и проморгал". Бой казахстанца с нокаутом и нокдауном вызвал реакцию в Европе
Вчера , 08:59
Профи-бокс
"Молот снова бьет". В Великобритании отреагировали на нокаут от казахстанца "Молот снова бьет". В Великобритании отреагировали на нокаут от казахстанца
Вчера , 08:28
Профи-бокс
Сокрушил? Появилось видео нокаута от казахстанского боксера после нокдауна Сокрушил? Появилось видео нокаута от казахстанского боксера после нокдауна
Вчера , 07:38
Профи-бокс
Казахстанский боксер побывал в нокдауне и нокаутировал соперника Казахстанский боксер побывал в нокдауне и нокаутировал соперника
15 апреля, 22:41
Профи-бокс
Экс-чемпион мира выбрал сторону в трилогии Головкин - "Канело" Экс-чемпион мира выбрал сторону в трилогии Головкин - "Канело"
15 апреля, 20:46
Профи-бокс
Промоутер рассказал о самом большом бое в боксе с участием Головкина Промоутер рассказал о самом большом бое в боксе с участием Головкина
15 апреля, 20:24
Профи-бокс
"Канело" предрекли поражение в бою с Биволом "Канело" предрекли поражение в бою с Биволом
15 апреля, 14:22
Профи-бокс
Казахстанский боксер рассказал о знакомстве с "Канело" Казахстанский боксер рассказал о знакомстве с "Канело"
15 апреля, 13:00
Профи-бокс
Экс-чемпион заступился за Головкина и выбрал фаворита в трилогии с "Канело" Экс-чемпион заступился за Головкина и выбрал фаворита в трилогии с "Канело"
15 апреля, 11:43
Профи-бокс
WBC удалил Алимханулы из рейтинга перед чемпионским боем WBC удалил Алимханулы из рейтинга перед чемпионским боем
14 апреля, 23:20
Профи-бокс
Алимханулы сделал громкое заявление на бой за чемпионский титул Алимханулы сделал громкое заявление на бой за чемпионский титул
14 апреля, 15:52
Профи-бокс
"Головкин - зверь". Экс-чемпион мира рассказал о болезненном моменте в бою с Муратой "Головкин - зверь". Экс-чемпион мира рассказал о болезненном моменте в бою с Муратой
14 апреля, 15:20
Профи-бокс
В ESPN восхитились Головкиным и назвали главное изменение GGG в бою за три титула В ESPN восхитились Головкиным и назвали главное изменение GGG в бою за три титула
14 апреля, 14:28
Профи-бокс
Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина
14 апреля, 11:58
Профи-бокс
Головкин получил вызов от американского проспекта с 13 нокаутами Головкин получил вызов от американского проспекта с 13 нокаутами
14 апреля, 11:26
Профи-бокс
Головкин попал на обложку журнала после победы нокаутом над "суперчемпионом" Головкин попал на обложку журнала после победы нокаутом над "суперчемпионом"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus