Уайлдер высказался о продолжении карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) признался, что все еще не принял решение касательно своей карьеры, сообщает "Чемпионат".

"Без сомнений, я рассматриваю возможность возвращения. Это то, над чем мы сейчас работаем. Я чувствую, что это может быть толчком для моей карьеры. Дело не в деньгах, мне больше не нужно боксировать ради них. Я уже устроил свою жизнь", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Premier Boxing Champions.

Напомним, Уайлдер, в этом году готовящийся отпраздновать 37-летие, не выступал с октября, когда в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) уступил нокаутом в 11-м раунде и потерпел второе поражение за все время выступления в профессионалах.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: