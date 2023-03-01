"У бомжей перчатки лучше". Боксер ответил недовольным казахстанцам

Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (6-1, 4 КО), тренирующийся в США, извинился перед казахстанцами за свои перчатки, передают Vesti.kz.

"Хотел бы попросить у всех прощения за то, что я тренируюсь в этих порванных перчатках и тем самым позорю вас. Обещаю больше не тренироваться в порванных перчатках, прямо сейчас выкину. А еще у меня на машине бампер и правое крыло помяты, задняя защита фары сломана. Обещаю их тоже поменять и не позорить вас. Также выкину их к чертовой матери, как и эти перчатки. А если серьезно, хотел бы сказать, что это не позор - тренироваться в таких перчатках", - сказал боксер.

Спортсмен отметил, что всю жизнь себя обеспечивает и работает, ему также помогают друзья.

"Зарабатываю сам с детства, маме помогаю. Тренироваться в таких перчатках не позорно. А вообще это была шутка. Эти перчатки я использую при работе на мешках и снарядах. Для спаррингов и всего остального у меня есть хорошие перчатки. Спасибо всем, что волнуетесь, пишете комментарии", - добавил он.

Ранее Айдын Ельжанов, тренирующийся в США, выложил забавное видео из зала. Ельжанов показал тренеру свои изношенные боксерские перчатки, чем вызвал у того недоумение. "Друг мой, у бездомных перчатки и то лучше, чем эти", - сказал наставник.

Сам боксер не согласился с критикой тренера: "По мне, так вполне хорошие перчатки. Дома (в Казахстане) мы тренировались еще в хуже перчатках, еще и спарринговались в них, так что эти еще идеальные".

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс