Тренер Головкина сделал обнадеживающее заявление о трилогии

Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатан Бэнкс высказался о трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Allboxing.ru.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

"Это будет битва, если они оба пойдут в атаку, это будет одна из самых величайших трилогий. Я верю, что вы увидите самую лучшую версию Геннадия Головкина. Если бы Головкин не чувствовал себя комфортно во втором среднем весе, он бы не согласился на бой. Я вижу, что оба парня уверены в себе на 100 процентов и покажут все, на что они способны на ринге", - заявил Бэнкс.

Напомним, в мае 2019 года Бэнкс начал сотрудничество с Головкиным, который незадолго до этого прервал контракт со своим многолетним наставником, американским тренером Абелем Санчесом. Первый бой под руководством Бэнкса Головкин провел 8 июня 2019-го в Нью-Йорке против канадского боксера Стива Роллса, которого нокаутировал в четвертом раунде.

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