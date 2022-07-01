Титульный бой состоится в карде трилогии Головкин - "Канело"

17 сентября в Лас-Вегасе мексиканец Хоселито Веласкес (15-0-1, 10 КО) и Феликс Альварадо (38-2, 33 КО) из Никарагуа сразятся за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе, сообщает Ringside24.com.

Альварадо последний раз боксировал в мае, досрочно выиграв у мексиканца Луиса Эрнандеса (10-6-1, 6 КО). Для Веласкеса это будет самый большой вызов в профессиональной карьере.

Главным событием сентябрьского вечера бокса станет третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Боксеры будут биться за чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.