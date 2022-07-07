"Титан" из Казахстана сделал заявление перед боем против "Халка"

"Казахский Титан" Алмат Жуманов заявил, что его боксерский поединок против Саяда Гариби по прозвищу "Иранский Халк" запомнят как крутое шоу, передает vRinge.

Противостояние состоится 31 июля в Dubai P7 Arena в Дубае (ОАЭ). Ранее стало известно, что Жуманов "выйдет на замену".

Промоушеном займется компания Wicked N' Bad. Формат поединка - четыре раунда по две минуты.

"Пока что меня мало кто знает. Но 31 июля вы увидите мою мощь и силу. Я сделаю так, что этот бой запомнят как самое крутое шоу в истории Дубая", - сказал Жуманов.

Напомним, что "Казахский Титан" известен тем, что в апреле этого года сдвинул с места военно-транспортный самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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