The Ring назвал "Бой года": боксеры выдали 8 нокдаунов и завершили все тяжелым нокаутом

Авторитетный журнал о боксе The Ring начал подводить итоги уходящего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звание "Боя года" досталось поединку первого полусреднего веса между американцем Хосе Сепедой (33-2-0, 26 KO) и белорусом Иваном Баранчиком (20-2-0, 13 KO), который состоялся 3 октября в Лас-Вегасе и стал главным событием вечера от промоутерской компании Top Rank.

За неполные пять раундов было восемь нокдаунов. Баранчик со старта дважды уронил соперника, после чего последовательно падал сам во втором, третьем, четвертом и пятом раундах, который и стал для него решающим - Сепеда отправил в глухой нокаут белоруса, который бросился на добивание.

Добавим, что звание "Боец года" по версии The Ring разделили между собой сразу два кандидата - это действующий абсолютный чемпион мира в легком весе 23-летний американец Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO) и обладатель титула WBC в супертяжелом весе 32-летний британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Фьюри в конце февраля вписал себя в историю дивизиона, став двукратным чемпионом и досрочно остановив в шестом раунде американского меганокаутера Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), для которого это поражение стало первым в карьере.

Лопес же в середине октября перебоксировал по итогам двенадцати раундов звездного украинца Василия Ломаченко (14-2-0, 10 KO), став самым молодым абсолютным чемпионом мира в новейшей истории.