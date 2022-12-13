Тайсона Фьюри раскритиковали за выбор оппозиции и предложили казахстанского супертяжа

Обозреватель портала NoSmokeBoxing Даршан Десаи в беседе с корреспондентом Vesti.kz возмутился тем, что британский супертяжеловес Тайсон Фьюри себе в соперники выбрал соотечественника Дерека Чисору. Эксперт отметил, что ряд других боксеров, в числе которых и казахстанец Жан Кособуцкий, больше заслужили эту возможность.

В начале декабря Фьюри одолел своего соотечественника нокаутом в десятом раунде в главном бою вечера бокса в Лондоне

"Какой смысл драться в третий раз с соперником, которого ты без проблем победил дважды. При этом во второй раз Фьюри нокаутировал Чисору. Бой без интриги. Я согласен, что он гораздо опытнее перспективных тяжеловесов. Однако те же Кособуцкий, Махмудов или другие непобежденные ребята. Это был бы шанс для новых имен.

Как бы все сложилось в ринге - неизвестно. Ясно, что Фьюри был бы абсолютным фаворитом, но у зрителей хотя бы был эффект непредсказуемости. Новый соперник, который абсолютно незнаком и может преподнести сюрприз. Остается надеяться, что четвертого противостояния между Чисорой и Фьюри не будет", - отметил Десаи.

Ранее боксеры встречались в 2011 и 2014 годах. Если в первом случае Фьюри выиграл судейским решением, то во втором одержал досрочную победу. Ожидается, что следующий бой Фьюри проведет с украинцем Александром Усиком. Но, учитывая непредсказуемый характер британца, соперником может стать совершенно другой боксер.

Между тем Кособуцкий в противостоянии с Хуссейном Мухамедом добился досрочной победы в третьем раунде и защитил свой пояс WBC International. Благодаря этому он получил бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

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