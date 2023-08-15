Тайсон оценил боксерские навыки Нганну перед боем с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну, передает "Чемпионат". Он будет тренировать его для поединка с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Их бой состоится в конце октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он пройдет по правилам бокса.

"У него было много профессиональных боев, просто он никогда не участвовал в профессиональном боксерском поединке. Работая с Фрэнсисом, я убедился, что у него есть способности. Думаю, у него хорошие перспективы. Поединок не будет таким односторонним, как думают многие. Я определенно верю, что бой будет конкурентным", - сказал Тайсон в эфир канала ESPN.

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