Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры

Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры
©MTK

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 34-летний Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры, передает "Чемпионат"

"Кто знает, сколько времени мне осталось. Наверное, совсем немного. Может быть, год, может быть, два года, а может быть, и один бой, кто знает.

Одно я знаю точно: буду наслаждаться каждой из оставшихся минут на ринге, каждым оставшимся боем, я спокойно принимаю всё это и наслаждаюсь этими возможностями. Я хочу, чтобы мои дети были рядом, хочу гулять с ними, и я очень доволен этим этапом своей жизни.

Думаю, что каждый боец сам знает, когда ему пора уйти. Многие всё равно откладывают это решение слишком долго, но я уверен, что приму его, когда время придёт. В моей жизни много других дел. У меня много детей, и я хочу оставаться в здравом уме, мне не нужны травмы или что-то подобное", - сказал боксер. 

Напомним, 29 октября Фьюри проведет поединок по правилам бокса с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Фьюри Тайсон

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 17:20
Профи-бокс
©MTK Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры
Сегодня , 13:15
Профи-бокс
©instagram.com/lomachenkovasiliy Ломаченко назвали трусом после отказа от боя с восходящей звездой бокса
Вчера , 21:26
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa В команде Бивола сделали прогноз на бой Усика
Вчера , 17:21
Профи-бокс
©twitter.com/MikeTyson Майк Тайсон иронично оценил следующего соперника Александра Усика
Вчера , 15:30
Профи-бокс
©Allboxing.ru Абель Санчес предсказал исход боя Канело - Чарло
Вчера , 11:00
Профи-бокс
©instagram.com/errolspencejr Экс-чемпиону мира после поражения нокаутом посоветовали перейти в вес Головкина
Вчера , 08:39
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Жанибек Алимханулы опубликовал загадочный пост
7 августа, 14:50
Профи-бокс
©instagram.com/twincharlo/ Абсолютный чемпион принял вызов Кроуфорда и ответил Тайсону
7 августа, 12:13
Профи-бокс
©boxingscene.com Андре Уорд назвал лучшего действующего боксера в мире
7 августа, 11:11
Профи-бокс
©DAZN Назван "новый Головкин" из Казахстана
7 августа, 10:32
Профи-бокс
©boxingscene.com Алимханулы получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16-0
6 августа, 16:40
Профи-бокс
©twitter.com/jakepaul "Сделаем все честно". Популярный ютубер предложил реванш экс-звезде UFC
6 августа, 01:03
Профи-бокс
©Diamond Ring Казахстанский боксер с титулом от WBA выиграл бой в Узбекистане
5 августа, 23:36
Профи-бокс
©социальные сети Дрейк поставил сотни тысяч долларов на победу экс-звезды UFC над популярным ютубером
5 августа, 13:26
Профи-бокс
©DAZN В сети появилось видео взвешивания Джейка Пола и Нейта Диаса
5 августа, 10:09
Профи-бокс
©instagram.com/boxin_ismylife/ Главный бой в весе непобежденного казаха завершился фантастическим нокаутом
4 августа, 12:34
Профи-бокс
©Vesti.kz Казахстанский боксер с титулом от WBA прошел взвешивание перед боем в Узбекистане
3 августа, 15:44
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело Альвареса пригласили в Казахстан. Подробности
2 августа, 20:59
Профи-бокс
©Кадр из видео Дональд Трамп сделал признание о Геннадии Головкине
2 августа, 15:58
Профи-бокс
©boxingscene.com Экс-боксер "Астана Арланс" пообещал проблемы Александру Усику
1 августа, 15:03
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы предложили место и соперников для чемпионского боя
1 августа, 12:51
Профи-бокс
©фото из социальных сетей Известный промоутер назвал сроки боя Усик - Фьюри
1 августа, 11:17
Профи-бокс
©PBC Рой Джонс назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда
31 июля, 20:06
Профи-бокс
©Suleimen Promotions Еще один казахстанец получит чемпионский бой - источник
31 июля, 14:06
Профи-бокс
©boxingscene.com Бой Бетербиева против Смита отложен. Известна причина
31 июля, 11:13
Профи-бокс
©DAZN Кроуфорд назвал условия реванша со Спенсом
31 июля, 10:52
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Алимханулы оставил интригующее сообщение
31 июля, 07:56
Профи-бокс
©boxingscene.com Спенс назвал причину поражения от Кроуфорда в бою за "абсолюта"
30 июля, 14:01
Профи-бокс
©twitter.com/premierboxing Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом в бою за "абсолюта"
30 июля, 12:15
Профи-бокс
©PBC Обнародованы записки судей и статистика ударов в бою Кроуфорд - Спенс

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus