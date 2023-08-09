Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 34-летний Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры, передает "Чемпионат".

"Кто знает, сколько времени мне осталось. Наверное, совсем немного. Может быть, год, может быть, два года, а может быть, и один бой, кто знает.

Одно я знаю точно: буду наслаждаться каждой из оставшихся минут на ринге, каждым оставшимся боем, я спокойно принимаю всё это и наслаждаюсь этими возможностями. Я хочу, чтобы мои дети были рядом, хочу гулять с ними, и я очень доволен этим этапом своей жизни.

Думаю, что каждый боец сам знает, когда ему пора уйти. Многие всё равно откладывают это решение слишком долго, но я уверен, что приму его, когда время придёт. В моей жизни много других дел. У меня много детей, и я хочу оставаться в здравом уме, мне не нужны травмы или что-то подобное", - сказал боксер.

Напомним, 29 октября Фьюри проведет поединок по правилам бокса с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

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