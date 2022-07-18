Тайсон Фьюри выбрал соперника в паре Усика и Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) предполагает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) побьет в реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), сообщает "Спорт-Экспресс".

Британский боксер предположил, что его тогда будут призывать выйти на объединительный бой.

"Когда Джошуа вновь проиграет, они будут просить Ахиллеса вернуться, - сказал Фьюри в интервью talkSPORT. - Тогда я скажу: "Идите к черту, я на пенсии". Затем, когда они начнут умолять, я вернусь. Но мое возвращение будет дорого стоить.

Если же Джошуа побьет Усика, то мы должны будем с ним подраться бесплатно. Чтобы наш бой транслировался на бесплатном телевидении в Англии. 30 миллионов человек посмотрят этот бой забесплатно. Никаких платных трансляций. Никаких гонораров. Мы сделаем этот бой для британских фанатов".

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 КО) в шестом раунде, реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Объединенных Арабских Эмиратах.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113), а поединок состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

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