Тайсон Фьюри проведет бой с экс-боксером "Астана Арланс"?

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести следующий поединок против Энди Руиса, Луиса Ортиса или Филипа Хрговича. Об этом заявил отец британского боксера Джон Фьюри.

"Мы смотрим на других боксеров - на Энди Руиса, Луиса Ортиса, Филипа Хрговича и всех остальных, кто хочет драться. Это хороший бизнес", - приводит слова Джона Фьюри The Daily Mail.

При этом не исключается, что Фьюри все же сможет договориться о бое 3 декабря со своим соотечественником Энтони Джошуа. Даже если не удастся заполучить поединок с Джошуа, Фьюри все равно намерен в этот день выйти на ринг.

Что касается Хрговича, то хорват известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB). Сейчас Хргович владеет второстепенным титулом WBC International.

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