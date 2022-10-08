Тайсон Фьюри определился с соперником

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри определился со следующим соперником, сообщает Fightnews.info.

Отмечается, что Фьюри достиг вербальной договоренности о поединке с Дереком Чисорой. Их бой должен состояться 3 декабря в Кардиффе.

До последнего времени Фьюри пытался договориться о мегафайте с Энтони Джошуа, однако эти переговоры так и не увенчались успехом. Параллельно команда Тайсона предложила контракты Чисоре и Мануэлю Чарру. В итоге выбор пал на Дерека, для которого это будет уже третий бой с Фьюри.

В 2011 году Фьюри победил Чисору по очкам, а в 2014 остановил его в десятом раунде. Боксеры вели переговоры о трилогии еще до того, как Тайсон вызвал на бой Джошуа, но тогда не смогли согласовать финансовые условия.

Напомним, ранее Фьюри рассказал, когда объявит имя своего следующего соперника.

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