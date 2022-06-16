Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры

Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил, что не освобождает свой титул, невзирая на уход на пенсию, поскольку хочет как можно дольше оставаться в этом почетном статусе.

Фьюри объявил о завершении карьеры сразу после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO). Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. 

"Я не собираюсь отказываться от титула, потому что у меня есть 12 месяцев. Я провел две подряд обязательные защиты. Мне не с кем драться. Я просто удерживаю пояс как можно дольше. Я уже обошел Владимира Кличко как третий долгоиграющий линейный чемпион в истории бокса. Я буду держать титул в моем заднем кармане столько, сколько захочу.

У меня есть 12 месяцев, и я продолжу владеть моим тяжело заработанным титулом столько, сколько смогу. Я не задерживаю супертяжелый дивизион, поскольку он принадлежит мне. Это моя весовая категория, я ею владею. Я не играю. Я буду держать титулы WBC, журнала The Ring и линейного чемпиона еще как минимум год", - приводит слова Фьюри Fightnews.info со ссылкой на talkSPORT.

Ранее Фьюри назвал сумму, ради которой будет готов встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа - Александр Усик.

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Фьюри Тайсон

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:43
Профи-бокс
"Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным
Сегодня , 12:00
Профи-бокс
Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула
Сегодня , 11:45
Профи-бокс
Майк Тайсон взорвал соцсети Майк Тайсон взорвал соцсети
Вчера , 16:41
Профи-бокс
"Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным
Вчера , 15:12
Профи-бокс
Боксера наказали за укус соперника во время боя Боксера наказали за укус соперника во время боя
Вчера , 14:52
Профи-бокс
Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера
Вчера , 13:42
Профи-бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры
Вчера , 12:50
Профи-бокс
Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело" Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело"
15 июня, 23:48
Профи-бокс
Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело" Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело"
15 июня, 23:16
Профи-бокс
"Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс "Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс
15 июня, 21:55
Профи-бокс
Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело" Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело"
15 июня, 18:01
Профи-бокс
Эксперт ожидает "бойню" в поединке чемпионов мира из России и США Эксперт ожидает "бойню" в поединке чемпионов мира из России и США
15 июня, 15:55
Профи-бокс
"Он голоден", или почему Канат Ислам после сенсации выйдет на ринг "Он голоден", или почему Канат Ислам после сенсации выйдет на ринг
15 июня, 14:58
Профи-бокс
Канат Ислам возвращается после первого поражения в карьере. Подробности Канат Ислам возвращается после первого поражения в карьере. Подробности
15 июня, 13:35
Профи-бокс
Экс-соперник Майка Тайсона с одного удара нокаутировал хулигана Экс-соперник Майка Тайсона с одного удара нокаутировал хулигана
15 июня, 09:26
Профи-бокс
Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в ринг Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в ринг
14 июня, 23:16
Профи-бокс
Супертяж из Казахстана за победу нокаутом отмечен WBC Супертяж из Казахстана за победу нокаутом отмечен WBC
14 июня, 13:41
Профи-бокс
Чемпиону мира в весе Головкина посоветовали бросить пить Чемпиону мира в весе Головкина посоветовали бросить пить
14 июня, 12:28
Профи-бокс
Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера
13 июня, 21:22
Профи-бокс
Назван лучший боксер мира Назван лучший боксер мира
13 июня, 19:10
Профи-бокс
Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии
13 июня, 16:25
Профи-бокс
Экс-чемпион мира предсказал исход реванша "Канело" с Биволом Экс-чемпион мира предсказал исход реванша "Канело" с Биволом
13 июня, 15:35
Профи-бокс
"Канело" сообщили итог реванша с Биволом "Канело" сообщили итог реванша с Биволом
13 июня, 15:13
Профи-бокс
Капитан сборной Казахстана высказался о дебюте в США и планах на чемпионский бой Капитан сборной Казахстана высказался о дебюте в США и планах на чемпионский бой
13 июня, 14:53
Профи-бокс
Тренер призвал не игнорировать значимость Головкина в третьем бою с "Канело" Тренер призвал не игнорировать значимость Головкина в третьем бою с "Канело"
13 июня, 14:02
Профи-бокс
Экс-претендент на титул назвал лучшего боксера мира Экс-претендент на титул назвал лучшего боксера мира
13 июня, 13:52
Профи-бокс
Флойд Мейвезер заплакал после включения в Зал славы бокса Флойд Мейвезер заплакал после включения в Зал славы бокса
13 июня, 13:41
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана высказался о победе над обидчиком Алимханулы Чемпион мира из Казахстана высказался о победе над обидчиком Алимханулы
13 июня, 12:31
Профи-бокс
Джошуа принял предложение от DAZN на сотни миллионов долларов Джошуа принял предложение от DAZN на сотни миллионов долларов
13 июня, 12:16
Профи-бокс
Бледная копия Майка Тайсона. Боксер укусил соперника во время боя Бледная копия Майка Тайсона. Боксер укусил соперника во время боя

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus