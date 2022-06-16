Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил, что не освобождает свой титул, невзирая на уход на пенсию, поскольку хочет как можно дольше оставаться в этом почетном статусе.

Фьюри объявил о завершении карьеры сразу после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO). Бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

"Я не собираюсь отказываться от титула, потому что у меня есть 12 месяцев. Я провел две подряд обязательные защиты. Мне не с кем драться. Я просто удерживаю пояс как можно дольше. Я уже обошел Владимира Кличко как третий долгоиграющий линейный чемпион в истории бокса. Я буду держать титул в моем заднем кармане столько, сколько захочу.

У меня есть 12 месяцев, и я продолжу владеть моим тяжело заработанным титулом столько, сколько смогу. Я не задерживаю супертяжелый дивизион, поскольку он принадлежит мне. Это моя весовая категория, я ею владею. Я не играю. Я буду держать титулы WBC, журнала The Ring и линейного чемпиона еще как минимум год", - приводит слова Фьюри Fightnews.info со ссылкой на talkSPORT.

Ранее Фьюри назвал сумму, ради которой будет готов встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа - Александр Усик.

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