Сын Кости Цзю стал обязательным претендентом на чемпионский пояс

26-летний австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBO в первом среднем весе, передает allboxing.ru.

Но его бой против обладателя этого пояса Брайана Кастаньо из Аргентины, возможно, пока не будет назначен, так как тот может договориться о проведении объединительного поединка с американцем Джермеллом Чарло, который владеет титулами WBC, WBA и IBF.

Если же Чарло решит провести бой с любым другим соперником кроме Кастаньо, тогда WBO назначит поединок между Цзю и Кастаньо.

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