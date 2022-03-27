Сын Кости Цзю прокомментировал свой нокдаун в дебютном бою в США

Австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю (21-0, 15 КО) прокомментировал ситуацию с нокдауном, в котором он побывал в своем дебютном поединке в США.

В Миннеаполисе Цзю отстоял титул чемпиона по версии WBO Global, победив по очкам американца Террелла Гоше (22-3-1, 11 КО). При этом в первом раунде он побывал в нокдауне.

"Все случилось настолько быстро. Хорошо, что я в первый раз столкнулся с невзгодами и смог вернуться. Уважуха моему сопернику, Терреллу Гоше. Он адский боец и настоящий джентльмен. Так-то это был флэш-нокдаун, просто так совпало. Отличный урок для меня. Я вернулся и зашел в глубокие воды", - цитирует Цзю vRINGe.com.

Чемпион добавил, что наслаждался поединком: "Ощущал контроль над боем от начала и до конца, продолжал давить и не отступал. Его удары достигали цели, но как я говорил: "Я буду идти вперед и продолжать драться”. Я сохранил самообладание, но продолжал говорить себе, что это новый раунд".

В заключение Цзю заявил, что намерен посетить объединительный бой чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинца Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 КО) с обладателем титулов WBA, WBC и IBF американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 КО).

"Я точно буду здесь на поединке Чарло - Кастаньо (14 мая). Буду смотреть воочию. Я иду за двумя этими парнями. Любой, кто хочет, приходи и получи", - добавил он.