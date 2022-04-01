"Суперчемпиону" вынесли "смертный приговор" в бою с Головкиным

9 апреля в Японии чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

vRINGe.com сделал прогноз на этот поединок, выбрав победителя.

"Несмотря на колоссальное преимущество в антропометрии, это не принесет Мурате никаких дивидендов. Его дистанция - средняя. Разговоры о невероятном джебе японца - миф, сокращает расстояние к сопернику, спрятавшись за блоком.

Мурата частенько пассивничает, что против Головкина словно подписанный себе же смертный приговор. И вообще, стилистически он просто создан под казахстанского ветерана: без джеба, медленный, предсказуемый, с плохой координацией и никудышной защитой.

Шансы Мураты? Разве что в том случае, если окажется, что Головкин существенно сдал с момента последнего проведенного поединка. Хотя… Пожалуй, даже этого мало.

Японцу нужно подойти к схватке с каким-то самурайским настроем. Его задача - навязать силовой и темповой бокс, работать агрессивным первым номером, вынудить пятиться соперника и при этом побыстрее сокращать к нему дистанцию. Его задача - боксировать а-ля Джо Джойс (кстати, есть в них что-то похожее). Идеально - отыскать такой же крутой джеб, как у Джойса. С ним шансы были бы значительно выше.

Но поскольку "старого пса новым штукам не выучишь" (особенно в том случае, если пес вылезает из конуры только по большим праздникам), а простой Мураты на момент боя составит почти 2,5 года, предлагаем остановиться на самом очевидном варианте - Головкин досрочно", - говорится в тексте.

Напомним, Головкин уже прилетел в Японию на бой за три титула. В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.