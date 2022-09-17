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"Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана

"Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

18 сентября утром по казахстанскому времени Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведет бой против Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). В Лас-Вегасе собираются фанаты Головкина, чтобы поддержать его в трилогии против Альвареса, сообщает Tengrinews.

Один из самых известных среди них - казахстанец Ержан Тойлыбай. Он болеет за GGG уже более 20 лет и даже сделал татуировку с его изображением на своем теле.

"Я сам в юности занимался боксом и болею за Геннадия Головкина еще со сборной Казахстана. Нравится его боксерское искусство. Его первый бой, который я посетил, проходил на арене О2 в Лондоне. Я был там по рабочим делам, и посчастливилось побывать на бою. Тогда, как всегда, Геннадий сделал свою работу на пять с плюсом, нокаутировал Келла Брука. А сейчас я с семьей живу в США и здесь по возможности посещаю его бои", - рассказывает Ержан.

Ержан – уроженец Актобе – города, который славится своими болельщиками. Его дочери родились уже в США, но тоже болеют за GGG.

"Так как я в хорошем смысле сумасшедший болельщик Геннадия Головкина, я решил сделать татуировку. Когда он боксировал первый бой с Канело и тогда явно выиграл, но присудили ничью, меня это очень взбесило, и я хотел запечатлеть этот момент, именно первый бой, и сделал татуировку", - вспоминает Ержан.

Татуировку он делал в Казахстане. А вот на второй бой Головкина с Канело, как и на первый, тоже не попал. Зато прилетел из Флориды в Лас-Вегас на трилогию. Билет на поединок обошелся в 800 долларов. Ержану повезло – несколько лет назад ему удалось лично познакомиться с кумиром.

"На бое в Нью-Йорке мне повезло подняться на ринг. Так как у меня была его татуировка, его менеджеры заметили меня. И на ринге я познакомится в Геннадием лично. Во второй раз я ездил с семьей в его тренировочный лагерь во Флориде. Я очень счастлив, что Геннадий Головкин знает, что у него есть такой ярый фанат - Ержан Тойлыбай из Актобе".

Ержан отмечает, что Головкин покоряет своей скромностью и человечностью и из-за своего хорошего воспитания обходится без трешкока, являясь примером для молодежи.

"Геннадий сейчас в очень хорошей форме, и я ожидаю от него нокаута. Будем болеть за него!"

Напомним, что третий бой пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело". По казахстанскому времени он состоится утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген. В андеркарте также выступит казахстанец Али Ахмедов, чьи интересы представляет GGG Promotions. Он будет драться с американцем Габриэлем Росадо за два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

В бою Головкин – Канело на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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