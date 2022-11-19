Стали известны соперница Лукас и место боя за пояс чемпионки мира

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас проведет следующий бой 11 декабря в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оппонентом казахстанки будет представительница Танзании Лулу Кайаге (8-8-3, 2 КО). Соперницы оспорят пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO.

"11 декабря я сражусь за титул чемпиона мира. В родном Казахстане, в любимом городе Алматы! Я шла к этому всю свою сознательную жизнь. И буду счастлива сделать это в Казахстане. С вашей поддержкой. Я хочу показать наш красивый, техничный, зрелищный казахский бокс. Жду всех 11 декабря в "Алматы Арена", - написала Лукас в своем Instagram.

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Напомним, что 22 октября в Стамбуле (Турция) Лукас одержала досрочную победу в бою с украинкой Аленой Гуриевой и завоевала вакантный пояс UBO International в наилегчайшем весе.