Стала известна судьба второго чемпионского пояса Головкина

Обозреватель Крис Манникс считает, что казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, который недавно отказался от пояса по версии IBF в среднем весе, вскоре освободит и другой свой титул WBA Super, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Головкин отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF), чему есть свое объяснение. Между тем Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала для GGG обязательную защиту против обладателя пояса WBA World Лары, отведя им на переговоры 15 дней.

"Все дело в том, что от Головкина сейчас требуют драться с кубинцем Эрисланди Ларой - обладателем пояса по версии WBA World. Манникс полагает, что "вряд ли GGG предложат приемлемые для него условия. Те условия, которые он будет готов принять. В сентябре Головкин заявил, что пока что не думает о пенсии. Но с большой долей вероятности в следующий раз, когда он выйдет в ринг, он сделает это без чемпионских поясов.

Решение отказаться от титула IBF пришло именно по этой причине. Ему нужно было провести обязательную защиту с Эскивой Фалькао, а этот бой не заинтересовал ни одну из телесетей. Не удивлюсь, если ситуация повторится уже в этом месяце с Ларой", - передает слова эксперта vringe.com.

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