Стала известна соперница Ангелины Лукас в титульном бою

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (1-0) 2 октября проведет бой за титул UBO International в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей Лукас на вечере бокса во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы будет украинка Алена Гуриева (1-2).

27 летняя украинка дебютировала на профи-ринге в прошлому году как и Лукас. Она успела повести три боя - один из которых выиграла и два проиграла. Лукас в дебютном поединке в конце 2021 года победила другую украинку Светлану Василевскую. Сейчас казахстанка активно готовиться к бою, и заявила что этот титульный бой ей позволит громче заявить о себе миру бокса.

Напомним 2 октября во дворце спорта им. "Балуан Шолак" состоится вечер бокса с американской атмосферой, организатором которая выступает Boxing Stars Management из США. Болельщиков ждут конкурентные бои и яркое боксерское шоу. Вечер бокса будет транслировать телеканал "Хабар" а так же зарубежные платформы.

Известны и следующие участники карда Даулет Даукенов (10-2, 4 KO), Айдар Амирзаков, Даурен Елеусинов, дебют Еркебулана Токтар против иранца и тяжеловесы Магомедрасул Меджидов, а так же Нурсултан Аманжолов (5-0, 3 KO).

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