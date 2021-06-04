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Стал известен гонорар Флойда Мейвезера за бой с блогером Логаном Полом

В их поединке победа возможна только нокаутом.

Стал известен гонорар Флойда Мейвезера за бой с блогером Логаном Полом
Фото: eurosport.ru©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Стало известно, сколько заработают бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и видеоблогер Логан Пол за поединок, который состоится в ночь на 7 июня, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sporting News.

Гарантированный гонорар Мейвезера составит 10 миллионов долларов, помимо этого, он получит 50 процентов от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит 250 тысяч долларов, помимо этого, он получит 10 процентов от продаж платных трансляций.

Поединок Мейвезер - Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом бою победа станет возможна только нокаутом.

44-летний Мейвезер начал боксерскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора, нокаутировав его в десятом раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано 23 миллиона пользователей.

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Метки:
Мейвезер Флойд

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