Стабильность Головкина. Казахстанцы узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBA

Казахстанские боксеры узнали свои позиции во всех весовых категориях в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира WBA Super Геннадий Головкин сохраняет свой пояс
В супертяжелом весе Иван Дычко сохранил 15-ю строчку.
Камшыбек Кункабаев, выступающий в первой тяжелой категории переместился с третьего на четвертое место.
Бек Нурмаганбет поднялся с десятого на девятое место во втором среднем дивизионе.
Сразу два казахстанца присутствуют в рейтинге второго полусреднего веса. Султан Заурбек располагается на 12-м месте, а Бекман Сойлыбаев занимает 13-ю строчку.
Наконец, Евгений Павлов остается на пятом месте в рейтинге второго легчайшего дивизиона.
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