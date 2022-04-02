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В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин

В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Американский специалист Деррик Джеймс, работающий с такими боксерами, как Эррол Спенс и Джермалл Чарло, скептически относится к возможной трилогии между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает vRINGe.com.

Для третьего боя в сентябре казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников.

Головкин в ранге чемпиона мира, по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула. А "Канело" сразится 7 мая с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

"Послушайте, очевидно же, что мы ищем проблему не в том месте. Если чувак в возрасте 40 лет выходит на ринг, то ему и отвечать за все возможные последствия. И это не зависит от того, что именно ветеран стремится доказать этим поступком, этим поединком. Вы недовольны? ОК. Но почему бы вам тогда не злиться на промоутера ветерана, на его менеджера, на его жену, на его семью? Ведь это они толкают его в ринг. Ведь это его решение. А при чем тут "Канело"? Он дерется с теми, кого поставят напротив. И если напротив 40-летний мужик, то у мужика и спрашивайте, нафига он все еще выходит в ринг".

"Да, я считаю, что вопросы нужно задавать не "Канело". Я считаю, что правильный вопрос - это к Головкину: "Зачем тебе это?" Зачем твой менеджер до сих пор подбирает тебе бои? Оно тебе действительно нужно? В чем именно ты нуждаешься? А "Канело" просто делает то, что должен делать. Говорите, он сам выбирает, с кем ему драться? Ну да, так и есть. И делает он это офигенно", - считает Джеймс.

Напомним, в первом бою между Головкиным и "Канело" в сентябре 2017-го была ничья, во втором ровно через год судьи отдали минимальное преимущество мексиканцу. Третий поединок может состояться осенью.

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Метки:
Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин

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