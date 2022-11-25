В США арестовали боксера за угрозы массового расстрела. Он бился в карде у Головкина

При покупке автомата АК-47 в ломбарде Опа-Лока в штате Флорида (США) арестован гаитянский ветеран-джорнимен Азеа Августама (20-3, 12 КО). Причина - угрожал массовым расстрелом в своем боксерском зале в Майами. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на Badlefthook.com.

Полиция сообщает, что Августама заканчивал тренировку в зале BOXR, когда у него вспыхнула ссора с тренером, который хотел, чтобы Азеа освободил место, чтобы тот мог начать занятия.

Отмечается, что спор дошел до того, что владелец зала отозвал членство Августамы и вернул ему деньги.

Несколько дней спустя боксер в Instagram опубликовал фото массового стрелка-убийцы в школе Паркленда с подписью, что он, Августама, "рассматривал возможность расстрелять" множество людей из-за того, что его выгнали, и "заявили, что я прикасался к девушке". Там же было написано, что он "готов стрелять из настоящего пистолета или базуки". Он также якобы отправил фото одному из людей в одном из залов, добавив: "Он первый, когда я получу свое оружие".

Полиция узнала об угрозах и арестовала Августаму.

Августама выступал за Гаити в полутяжелом весе на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В профи его самый главный бой был в 2014 году в андеркарте Головкин - Рубио, где он проиграл единогласным решением судей Эдвину Родригесу.

Флорида - один из пяти штатов США, где требуется период ожидания при покупке оружия вроде AK-47. Закон штата требует как минимум трехдневного периода для любого, кто покупает пистолет или длинноствольное оружие, при этом период ожидания не применяется для жителей с лицензией Флориды на скрытое ношение оружия. Этот закон и является причиной того, что Августама смог только внести залог за АК-47, а не уйти с ним немедленно.

Сейчас он определен в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере три миллиона долларов. Ему грозит два пункта обвинения - письменные угрозы массового убийства и "просто" угроза убийством.

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