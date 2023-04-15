Спарринг-партнер Усика из Казахстана оформил нокаут в третьем раунде

Казахстанский супертяж Нурсултан Аманжолов выступил на вечере бокса в южнокорейском Инчхоне от Treasure Boxing Promotion, передают Vesti.kz.

Его соперником был местный боксер Ан Сук Хи, которого казахстанец отправил в нокаут в третьем раунде.

Таким образом, Аманжолов одержал пятую победу в пяти боях на профи-ринге.

Для Ан Сук Хи это вторая неудача в карьере при трех выигрышах и одной ничьей.

Напомним, что Аманжолов в свое время был спарринг-партнером украинца Александра Усика.

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