Спарринг-партнер "Канело" стал соавтором антирекорда

Немецкий супертяжеловес Кристиан Хаммер (26-9, 16 КО) повторил антирекорд по числу точных попаданий.

Сомнительное достижение покорилось боксеру в бою с кубинцем Фрэнком Санчесом (20-0, 13 КО), который состоялся 1 января в Голливуде (США). Соперники прошли всю дистанцию, а по итогом десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Санчесу, который является спарринг-партнером мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Sanchez continues to deliver major body shots to Christian Hammer.



