Спарринг-партнер "Канело" стал соавтором антирекорда

Немецкий супертяжеловес Кристиан Хаммер (26-9, 16 КО) повторил антирекорд по числу точных попаданий.

Сомнительное достижение покорилось боксеру в бою с кубинцем Фрэнком Санчесом (20-0, 13 КО), который состоялся 1 января в Голливуде (США). Соперники прошли всю дистанцию, а по итогом десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Санчесу, который является спарринг-партнером мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Sanchez continues to deliver major body shots to Christian Hammer.



Order #OrtizMartin NOW: https://t.co/3Zu1Q7c92G pic.twitter.com/Kb2Tlm0Z77 — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022

По данным системы Compubox, Хаммер за десять раундов донес только 24 удара. Таким образом, он повторил антирекорд Богдана Митича в бою против Фрэнки Гэвина в марте 2015 года.

Хаммер выбросил 180 ударов, но только 24 из них оказались точными. Свой лучший результат немец показал в десятом раунде, когда донес пять ударов. До этого он на протяжении раунда не мог попасть больше трех раз. За весь бой Хаммер выбросил только три точных джеба и 23 силовых удара.

Санчес же нанес 326 ударов, из которых донес 87, а также 17 джебов (181) и 70 силовых (145). Кубинец существенно превзошел Хаммера в плане точности - 26,7 процента против 13,3.