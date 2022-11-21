"Совершенно другой уровень". Названа цена следующего боя казахстанского супертяжа с титулом от WBC

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) над соперником из Германии Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО). Эксперт оценил потенциал казахстанца и высказался о значении боя с россиянином Арсланбека Махмудова (15-0, 14 КО).

В противостоянии с Мухамедом казахстанец добился досрочной победы в третьем раунде и защитил свой пояс WBC International. Благодаря этому Кособуцкий поднялся на восьмое место в рейтинге организации и получил бой с Махмудовым.

"Кособуцкий без особых проблем разобрался с очередным соперником. Все было под его контролем, однако были моменты, которые будет необходимо доработать. Следующий бой с Махмудовым обещает стать самым сложным в его карьере. Цена успеха - выход на чемпионский поединок. Уровень оппозиции равный по потенциалу и роли в дивизионе. Это уже совершенно другие скорости, удары и накал. Я думаю, что необходимо разобрать все недочеты и подготовить лучшую версию себя к этой схватке", - отметил Саенс.

Небитый казахстанский супертяж высказался о своей победе нокаутом в бою за титул WBC

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса