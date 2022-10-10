Сопромоутер Головкина собрался засудить известного боксера-блогера за клевету

Известный блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) отреагировал на информацию о том, что промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), решил подать судебный иск на возмещение убытков из-за высказываний Пола, сообщает vRINGe.com. Джейк заявил, что Хирн подкупает судей, чтобы те выносили нужные вердикты в боях его боксеров.

В ответ у промоутера пообещали засудить Пола за клевету "на сумму, значительно превышающую 100 миллионов долларов".

Джейк, у которого на 29 октября запланирован боксерский поединок против легенды ММА из Бразилии Андерсона Силвы, утверждает, что вообще не думает о потугах обвинителя, предоставив разобраться во всем своим адвокатам.

"У меня на 29 октября запланирован бой, а со всем этим разберутся мои юристы. Я на самом деле даже не думаю об этом - мне все равно. Меня все время пытаются засудить за какую-то глупую хе*ню. Но у меня уже 5-0 в судах и 5-0 на ринге. Так что у меня есть все время в мире, все деньги в мире, и я просто настроен на 29 октября", - заявил Пол.

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