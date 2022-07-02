Сопромоутер Головкина призвал уважать "Канело"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался об уважении к Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) в преддверии трилогии с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Fightnews.info.

Сопромоутер Головкина считает, необходимо отдать должное "Канело" за то, что он поднялся в полутяжелый вес, чтобы сразиться с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом, а не стал выбирать не такого крупного соперника вроде Джермалла Чарло.

"Думаю, следующие три боя "Канело" - это Геннадий Головкин, Дмитрий Бивол и Дэвид Бенавидес. В свое время поединок с Бенавидесом станет большим.

Когда люди говорят, что "Канело" следует подраться с Бенавидесом или Чарло в качестве добровольной защиты во втором среднем весе, это ничего в нем не пробуждает. Если говорить о Биволе, то "Канело" нравится идея подняться в полутяжелый вес и бросить кому-то вызов. Вероятно, ему не стоило этого делать. Возможно, ему следовало просто отбоксировать с Чарло. Нам необходимо уважать этого парня, поскольку он хочет ставить себя в невыгодное положение", - сказал Хирн.

Напомним, Альварес в мае сенсационно уступил чемпиону WBA в полутяжелом весе Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за три пояса.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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