Сопромоутер Головкина объявил дату боя Джошуа - Усик

Британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий также с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), объявил дату поединка между своим подопечным, чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом из Украины по линии WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО), сообщает vRINGe.com.
По словам функционера, бой теперь уже точно пройдет 25 сентября. Место проведения остается неизменным - Лондон, Англия.
Ранее рабочей датой также называлось 18 сентября.
Отметим, что о поединке пока не объявлено официально.
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