Соперник чемпиона мира из Узбекистана устроил шоу в ринге после поражения

Чемпион IBF и WBA в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана победил Хосе Веласкеса единогласным решением судей со счетом 119-109, но чилиец после окончания боя был очень доволен своим выступлением в первом в карьере 12-раундовом поединке и исполнил акробатический этюд, сообщает allboxing.ru.

Веласкес, который заменил заболевшего коронавирусом обязательного претендента на титул WBA Ронни Риоса, продемонстрировал стойкость и до последних секунд боя шел вперед, а его атаки временами были достаточно успешны, но в целом Ахмадалиев, твердо следовавший инструкциям тренера Джоэла Диаса, был лучше практически в каждом раунде.

Таким образом, он защитил чемпионские пояса IBF и WBA. Теперь на счету боксера из Узбекистана десять побед (семь нокаутом) и ни одного поражения. А в активе чилийца 29 побед (19 нокаутом), семь поражений и две ничьи.