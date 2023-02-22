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Соперник Алимханулы попросил о помощи

Соперник Алимханулы попросил о помощи
©instagram.com/liambeefysmith/

Британец Лиам Смит (33-3-1, 20 КО), которому назначили бой с Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО) обратился к боксерам легкого и полулегкого веса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он хочет провести спарринги.

"Есть ли боксеры легкого веса или первого полусреднего веса, доступные для спарринга в ближайшие 10 дней", - написал британец.

Напомним, что Алимханулы в качестве чемпиона мира по версии WBO в среднем весе обязан провести со Смитом защиту титула. WBO обязала стороны соглашения начать переговоры по вопросу организации боя. Сторонам предоставляется 20 дней на достижение соглашения.

Напомним, что в январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32-3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.

Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО) - 116-112 дважды и 118-110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Лиам Смит

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