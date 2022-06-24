Скандальный обидчик Левита узнал имя следующего соперника

Скандальный соперник казахстанца Василия Левита по финалу Олимпиады-2016 российский боксер Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) узнал имя следующего оппонента дату ближайшего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тищенко сразится с соотечественником, Курейшем Саговым. Поединок состоится 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Тищенко является обладателем титула WBC International Евгений. Как сообщает пресс-служба организации россиянин в марте он должен был боксировать с "регулярным" чемпионом WBA Риядом Мерхи, но бой перенесли на неопределенный срок, и, когда появится возможность организовать этот поединок, пока неизвестно.

Напомним, Тищенко в финале весовой категории до 91 килограмма на Олимпиаде-2016 со скандалом победил Левита. Решение о победе россиянина было освистано залом в Рио, причем зрителей успокаивал казахстанец.

Итоги боя Тищенко - Левит стали для Международного олимпийского комитета (МОК) одним из поводов задуматься о возможном исключении бокса из программы ОИ.

В августе 2018 года россиянин дебютировал в профи, нанеся поражение техническим нокаутом Уильямсу Окандо из Венесуэлы. Всего на счету Тищенко десять боев, в которых он одержал девять побед, в том числе и досрочную над казахстанцем Исой Акбербаевым, для которого это поражение стало первым в карьере.

В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2021-го, Тищенко уверенно победил другого россиянина Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.

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