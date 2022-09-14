Скандальный обидчик Левита дал совет Головкину перед трилогией с "Канело"

Российский боксер Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) назвал фаворита трилогии между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает "Чемпионат". Также Тищенко дал совет GGG.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). Два предыдущих поединка между Головкиным и "Канело" прошли там же. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил мексиканец.

"Здесь фаворит, безусловно, "Канело". Потому что он моложе, он активный, ему нужно реабилитироваться после поражения. Головкину все-таки 40 лет. Это возраст солидный. Тем более для среднего веса. Поэтому мой прогноз: здесь "Канело" должен побеждать уверенно, для хорошей реабилитации после поражения от Бивола. Да, Бивол доказал всем, что можно выигрывать у Канело. Но все же Альварес сделал большую историю, не уходил от сложных боев в последние семь лет. И большое уважение ему за то, что взял бой с неизвестным Биволом, хотя все прекрасно понимали, что это непростой бой для него будет, хотя он и шел уверенным фаворитом.

Что касается Головкина, то ему лучше завершать карьеру. Он сделал большое имя, большую историю. Заработал денег, но в 40 лет, все-таки, стоит подумать о здоровье. Он сделал в своей карьере все, что можно. И когда тебе за сорок, нужно уходить", - сказал Тищенко.

Напомним, Тищенко в финале весовой категории до 91 килограмма на Олимпиаде-2016 со скандалом победил Левита. Решение о победе россиянина было освистано залом в Рио, причем зрителей успокаивал его соперник.

Итоги боя Тищенко - Левит стали для Международного олимпийского комитета (МОК) одним из поводов задуматься о возможном исключении бокса из ОИ.

В августе 2018 года россиянин дебютировал в профи. Всего на счету Тищенко десять боев, в которых он одержал девять побед, в том числе и досрочную над казахстанцем Исой Акбербаевым, для которого это поражение стало первым в карьере.

В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2021-го, Тищенко уверенно победил другого россиянина Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.

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