Сенсационным поражением американского проспекта завершился бой в США

В Тусоне (штат Аризона, США) американский проспект-технарь Габриэль Флорес-младший (20-1, 7 КО) в лимите второго полулегкого веса до 59 килограммов сенсационно уступил мексиканскому боксеру Луису Альберто Лопесу (23-2, 12 КО), сообщает vRINGe.com.

Бойцы устроили ярчайшее побоище. К экватору боя дела фаворита пошли совсем худо. В седьмом раунде он выживал, велосипедил, клинчевал. Лицо Флореса было ярко разукрашено кровавыми подтеками и гематомами. Очень близко к огромному такому апсету.

В девятом раунде Флоресу прилетело слишком много. Боец хотел продолжать, но отец-тренер решил иначе. Нет! Проспект все же убедил, что он продолжит бой. За полминуты до гонга в углу американца просигнализировали, что снимают бойца, но ни рефери, ни боксеры этого не увидели и дождались гонга. 98-92, 100-90 и 100-90 в пользу андердога по итогам десяти раундов.

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