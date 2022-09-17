Сексапильная чемпионка мира поразила смелым нарядом на взвешивании Головкина и "Канело"

Чемпионка IBF в легчайшем весе сексапильная австралийка Эбани Бриджес побывала на церемонии взвешивания Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бриджес, которую называют королевой взвешиваний, предстала в откровенном наряде. Она позировала с чемпионами Маркосом Майданой, Хулио Сесаром Мартинесом, Фрэнчон Крювс Дезёрн, ринг-анонсером Дэвидом Диаманте, обозревателями бокса Синтией Конте и Мишель Джой Фелпс.

😆😆😆 I love a weigh in me 🍉🍉@koartistsports pic.twitter.com/b4ucUD1yBS — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) September 16, 2022

Третий поединок между Головкиным и "Канело" пройдет утром 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mobile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

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