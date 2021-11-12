Сделает ли Мурата апсет в бою с Головкиным и выдержит ли удары? На важные вопросы ответил Стангрит

Японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) сможет удивить казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в предстоящем объединительном поединке. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил также любительскую базу соперника GGG.

"Я думаю, что бой скучным не будет. А вот по поводу апсета - все возможно. У Мураты есть отличная любительская база - он трижды выступал на чемпионатах мира, завоевывал серебро, а также имеет золото Олимпиады, и он уже закаленный профессионал - дважды проигрывал, но оба раза брал реванш.

Так что я не сказал бы, что Головкин - Мурата - это бой с предсказуемым результатом, и тут все понятно. Я думаю, что Мурата может удивить", - озвучил Стангрит.

Добавим, что это событие состоится 29 декабря в Токио.