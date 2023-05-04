"Самый опасный". Соперника Кособуцкого напугали перед дебютным боем в США

Обозреватель портала Boxing Talk Иван Монтиеэль в беседе с корреспондентом Vesti.kz высоко оценил потенциал казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого перед боем с американцем Джаредом Андерсоном. Эксперт отметил значение боя и тактические особенности каждого соперника.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого за океаном.

"Жан Кособуцкий - это крутой тест для Андерсона. Джаред проявляет себя с наилучшей стороны, однако он не встречал серьезной оппозиции. Казахстанский нокаутер выглядит самым опасным соперником в его карьере.

Кособуцкий не обладает сумасшедшей скоростью. Он твердо стоит на ногах и предпочитает работать расслабленно. Он левша, что добавляет пластичности и вариативности. Я уверен, что Джареду будет нужно уделить больше внимания своей защите. Его будущий соперник не простит ему ошибки", - отметил Монтиэль.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"