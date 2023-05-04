Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

"Самый опасный". Соперника Кособуцкого напугали перед дебютным боем в США

"Самый опасный". Соперника Кособуцкого напугали перед дебютным боем в США
©ng.kz

Обозреватель портала Boxing Talk Иван Монтиеэль в беседе с корреспондентом Vesti.kz высоко оценил потенциал казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого перед боем с американцем Джаредом Андерсоном. Эксперт отметил значение боя и тактические особенности каждого соперника.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого за океаном.

"Жан Кособуцкий - это крутой тест для Андерсона. Джаред проявляет себя с наилучшей стороны, однако он не встречал серьезной оппозиции. Казахстанский нокаутер выглядит самым опасным соперником в его карьере. 

Кособуцкий не обладает сумасшедшей скоростью. Он твердо стоит на ногах и предпочитает работать расслабленно. Он левша, что добавляет пластичности и вариативности. Я уверен, что Джареду будет нужно уделить больше внимания своей защите. Его будущий соперник не простит ему ошибки", - отметил Монтиэль.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Казахстан Кособуцкий Жан Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:33
Профи-бокс
©ng.kz "Самый опасный". Соперника Кособуцкого напугали перед дебютным боем в США
Сегодня , 15:02
Профи-бокс
©Suleimen Promotions Видео нокаута, или как казахстанец из лагеря Канело вырубил мексиканца
Сегодня , 11:36
Профи-бокс
©instagram.com/pavlov_pablo Нокаутом в первом раунде закончился бой казахстанского боксера из зала Канело
Сегодня , 11:05
Профи-бокс
©instagram.com/canelo/ Назван лучший боксер мира
Сегодня , 08:13
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Сауль Альварес провел дуэль взглядов перед следующим боем после трилогии с Головкиным
Сегодня , 07:41
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Алимханулы отреагировал на анонс боя Деревянченко - Мунгия
Вчера , 17:53
Профи-бокс
©Shamoo boxing В Bild оценили опасность для казахстанского супертяжа в бою против стопроцентного нокаутера из США
Вчера , 15:30
Профи-бокс
©facebook.com/boxingsocia Определилась судьба пояса IBF после отказа Головкина
Вчера , 14:50
Профи-бокс
©instagram.com/ivandychko Спарринг-партнер Тайсона Фьюри из Казахстана узнал соперника и дату следующего боя
Вчера , 13:36
Профи-бокс
©instagram.com/__pavlov_e__/ Казахстанский боксер из зала Канело сделал вес перед боем в Мексике
Вчера , 13:21
Профи-бокс
©Profimedia Чемпиона по боксу застрелили в баре. Подробности
Вчера , 12:16
Профи-бокс
©instagram.com/muzdi_______/ Красавица-боксер из Казахстана отказалась от боя в профи и назвала причину
Вчера , 11:47
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Где смотреть титульный бой Жанибека Алимханулы в прямом эфире
Вчера , 10:33
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_qazaqstyle Жанибек Алимханулы поделился новостью перед титульным боем
Вчера , 09:39
Профи-бокс
©instagram.com/cristiano Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Вчера , 07:39
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Жанибек Алимханулы пообещал нокаут года
2 мая, 20:15
Профи-бокс
©instagram.com/sharipova_firuza Фируза Шарипова наехала на бойцовскую лигу и потребовала выплатить ей гонорар
2 мая, 15:02
Профи-бокс
©Universum_Boxing В BoxingScene высказались о нокауте в дебютном бою казахстанского супертяжа в США
2 мая, 14:29
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 "Девушка с ангельским лицом". В Турции восхитились самой сексуальной боксершей Казахстана
2 мая, 13:15
Профи-бокс
©boxingscene.com WBA "добила" узбекского боксера за сенсационное поражение и потерю титулов
2 мая, 12:42
Профи-бокс
©twitter.com/MikeTyson Майк Тайсон назвал новое "лицо бокса"
2 мая, 12:05
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Алимханулы ответил на вопрос о взаимопонимании с тренером и высказался о переводчике
2 мая, 09:43
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Жанибек Алимханулы показал бой с тенью перед защитой титула WBO
2 мая, 07:49
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Жанибек Алимханулы обратился к сборной Казахстана по боксу
1 мая, 22:46
Профи-бокс
©Кадр из видео Брутальным нокаутом закончился титульный бой казахстанского боксера
1 мая, 15:57
Профи-бокс
©chron.com Казахстан оказался причастен к невероятному рекорду в профессиональном боксе
1 мая, 12:58
Профи-бокс
©Shamoo Boxing Непобежденный казахстанский супертяж узнал хорошие новости перед дебютом в США
1 мая, 10:25
Профи-бокс
©instagram.com/edil_kozhamberdiyev_official/ Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой за пять титулов
1 мая, 09:23
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997/ Самая сексуальная боксерша из Казахстана прокомментировала победу в титульном бою
1 мая, 02:26
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой за титул WBC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus