Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты

Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, рассказала о своих целях, сообщает корреспондент Vesti.kz. Отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, боксерша отметила, что не собирается уходить в политику.

"Пошла бы в депутаты? И кто ты по образованию?" - написали ей Instagram.

"По образованию я дипломат. Отлично говорю по-английски, закончила международные отношения. И училась в школе-гимназии 24! Очень хорошая школа. Считаю себя образованным человеком.

Я знаю систему спорта изнутри. Но пока я строю карьеру. У меня другие цели!" - ответила Лукас.

Напомним, последний бой Лукас провела в декабре 2022 года, завоевав пояс UBO World. Тогда она боксировала с травмой ноги. Сейчас она восстановилась и планирует подготовку к следующему поединку.

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