Как с Головкиным? Тайсон объяснил, почему звезде бокса не светит бой с Канело

Культовый американский супертяж Майк Тайсон дал совет своему любимому боксеру - суперсредневесу Дэвиду Бенавидесу, передает vRinge. Он считает, что его соотечественнику нужно прекратить бесконечные попытки вытащить на бой обладателя всех поясов дивизиона мексиканца Сауля Канело Альвареса.

При этом Тайсон намекнул на противостояние Канело с казахстанцем Геннадием Головкиным, которого тот избегал несколько лет.

"Не светит ему этот бой. А если так, то я бы хотел увидеть Бенавидеса в ринге с чуваком, который побил Канело - с Дмитрием Биволом. Знаешь, что они делают с чуваками типа Бенавидеса? Они избегают их до тех пор, пока те не пройдут свой карьерный пик, пока они не состарятся. И только тогда они выходят с ними драться. Они делают все, чтобы такие чуваки очень долго ждали своего шанса", - сказал Тайсон.

Напомним, следующим соперником Альвареса станет британец Джон Райдер. Бой состоится в Мексике 6 мая.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"