Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

"С Головкиным будет сложно". Дэн Рафаэль нашел вескую причину для проведения боя Алимханулы - Мунгия

"С Головкиным будет сложно". Дэн Рафаэль нашел вескую причину для проведения боя Алимханулы - Мунгия
©Top Rank

Авторитетный обозреватель бокса из США Дэн Рафаэль поделился своим мнением о потенциальном бое чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы с обязательным претендентом на титул из Мексики Хайме Мунгией, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее WBO официально санкционировала их противостояние и предоставила сторонам 15 дней на переговоры, после которых начнутся промоутерские торги.

"Если Мунгия хочет получить титульный шанс, а с Головкиным это будет сделать сложно, потому что на нем "висят" титульные защиты, то он может прямо сейчас устроить бой с Жанибеком. Это был бы хороший матч, захватывающий поединок. У них обоих есть сила, и оба, как правило, делают свои бои увлекательными. При этом никого из них нельзя назвать идеальным бойцом - оба имеют свои слабые места, которыми мог бы воспользоваться соперник. Я был бы не против увидеть такой поединок.

Но опять же - Мунгия выступает в среднем весе уже несколько лет, и он мог получить шанс сразиться за титул сразу же, как перешел в этот дивизион. Однако он его проигнорировал и не стал идти в направлении боя с Деметриусом Андраде. Что Мунгия будет делать дальше? Понятия не имею. Наверняка будет и дальше взывать к GGG. Если он получит его - здорово. Если нет, то надеюсь, он подерется с Жанибеком. Повторю фразу, которую я уже неоднократно говорил в прежних выпусках: "Не говори, а делай". Пока что ни он, ни его команда в лице Golden Boy и Zanfer не дали мне ни одной причины им верить, когда они говорят, что хотят устроить для Мунгии большой бой. Если вы посмотрите на его рекорд, то все, что вы увидите - это один дерьмовый поединок за другим. Мне уже это порядком надоело", - заявил в эфире подкаста Fight Freaks Unite Рафаэль.

Напомним, что в этом месяце в Лас-Вегасе (Невада, США) Алимханулы успешно провел первую защиту своего титула, выиграв у британца Дензела Бентли по очкам.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алимханулы Жанибек Мунгия Хайме

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:29
Профи-бокс
"С Головкиным будет сложно". Дэн Рафаэль нашел вескую причину для проведения боя Алимханулы - Мунгия "С Головкиным будет сложно". Дэн Рафаэль нашел вескую причину для проведения боя Алимханулы - Мунгия
Сегодня , 16:00
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец узнал соперника по титульному бою в Алматы Непобежденный казахстанец узнал соперника по титульному бою в Алматы
Сегодня , 15:21
Профи-бокс
Алимханулы узнал место в рейтинге The Ring после первой защиты титула Алимханулы узнал место в рейтинге The Ring после первой защиты титула
Сегодня , 12:36
Профи-бокс
Казахстанец с титулом WBA спас человека из пожара Казахстанец с титулом WBA спас человека из пожара
Сегодня , 10:41
Профи-бокс
"Не очень хорошо выглядел в бою с Головкиным". Непобежденный боксер вынес вердикт "Канело" "Не очень хорошо выглядел в бою с Головкиным". Непобежденный боксер вынес вердикт "Канело"
Вчера , 18:35
Профи-бокс
Авторитетный эксперт назвал главный недостаток Алимханулы в чемпионском бою Авторитетный эксперт назвал главный недостаток Алимханулы в чемпионском бою
Вчера , 16:02
Профи-бокс
Подготовка к бою? Данияр Елеусинов прибыл в США Подготовка к бою? Данияр Елеусинов прибыл в США
Вчера , 13:51
Профи-бокс
Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет
Вчера , 09:32
Профи-бокс
В США арестовали боксера за угрозы массового расстрела. Он бился в карде у Головкина В США арестовали боксера за угрозы массового расстрела. Он бился в карде у Головкина
24 ноября, 18:26
Профи-бокс
Головкину подсказали соперников для следующего боя Головкину подсказали соперников для следующего боя
24 ноября, 16:42
Профи-бокс
"Это стало сюрпризом". Эксперт - о чемпионском бое Алимханулы и противостоянии с Головкиным "Это стало сюрпризом". Эксперт - о чемпионском бое Алимханулы и противостоянии с Головкиным
24 ноября, 15:58
Профи-бокс
Впервые в Казахстане! Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN Впервые в Казахстане! Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN
24 ноября, 11:00
Профи-бокс
"Вопрос закрыт". "Канело" сделал заявление о реванше с Биволом "Вопрос закрыт". "Канело" сделал заявление о реванше с Биволом
23 ноября, 20:22
Профи-бокс
В каком состоянии Айдос Ербосынулы? Команда боксера сделала заявление  В каком состоянии Айдос Ербосынулы? Команда боксера сделала заявление 
23 ноября, 19:07
Профи-бокс
Бой в Казахстане? Стали известны подробности возвращения Джукембаева на ринг Бой в Казахстане? Стали известны подробности возвращения Джукембаева на ринг
23 ноября, 17:21
Профи-бокс
В Великобритании оценили перспективы казахстанского супертяжа после досрочной победы в титульном бою В Великобритании оценили перспективы казахстанского супертяжа после досрочной победы в титульном бою
22 ноября, 08:59
Профи-бокс
Обязательный соперник Алимханулы собрался подраться с Биволом Обязательный соперник Алимханулы собрался подраться с Биволом
21 ноября, 17:09
Профи-бокс
"Совершенно другой уровень". Названа цена следующего боя казахстанского супертяжа с титулом от WBC "Совершенно другой уровень". Названа цена следующего боя казахстанского супертяжа с титулом от WBC
21 ноября, 13:14
Профи-бокс
Экс-чемпионка мира из Казахстана побила грушу и подтянулась на турнике в сексуальном бикини Экс-чемпионка мира из Казахстана побила грушу и подтянулась на турнике в сексуальном бикини
21 ноября, 12:43
Профи-бокс
DAZN намекнул на следующего соперника Головкина DAZN намекнул на следующего соперника Головкина
21 ноября, 12:19
Профи-бокс
Головкин заставил экс-чемпиона мира усомниться в величии "Канело" Головкин заставил экс-чемпиона мира усомниться в величии "Канело"
21 ноября, 10:19
Профи-бокс
Алимханулы пригрозил мексиканскому нокаутеру и назвал сроки боя с "Канело" Алимханулы пригрозил мексиканскому нокаутеру и назвал сроки боя с "Канело"
21 ноября, 09:39
Профи-бокс
Команда Алимханулы отреагировала на решение WBO по бою с небитым мексиканцем Команда Алимханулы отреагировала на решение WBO по бою с небитым мексиканцем
21 ноября, 09:03
Профи-бокс
WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера
20 ноября, 12:20
Профи-бокс
Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами
20 ноября, 12:00
Профи-бокс
Непобежденный мексиканец бросил вызов Головкину после нокаута в бою с экс-соперником Алимханулы Непобежденный мексиканец бросил вызов Головкину после нокаута в бою с экс-соперником Алимханулы
20 ноября, 11:24
Профи-бокс
Мексиканский нокаутер официально стал претендентом на бой с Алимханулы Мексиканский нокаутер официально стал претендентом на бой с Алимханулы
20 ноября, 09:27
Профи-бокс
Алимханулы "отказался" от боя с мексиканским нокаутером Алимханулы "отказался" от боя с мексиканским нокаутером
19 ноября, 21:48
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы сделал новое заявление после первой защиты титула Жанибек Алимханулы сделал новое заявление после первой защиты титула
19 ноября, 16:43
Профи-бокс
Стали известны соперница Лукас и место боя за пояс чемпионки мира Стали известны соперница Лукас и место боя за пояс чемпионки мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus