"С Головкиным будет сложно". Дэн Рафаэль нашел вескую причину для проведения боя Алимханулы - Мунгия

Авторитетный обозреватель бокса из США Дэн Рафаэль поделился своим мнением о потенциальном бое чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы с обязательным претендентом на титул из Мексики Хайме Мунгией, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее WBO официально санкционировала их противостояние и предоставила сторонам 15 дней на переговоры, после которых начнутся промоутерские торги.

"Если Мунгия хочет получить титульный шанс, а с Головкиным это будет сделать сложно, потому что на нем "висят" титульные защиты, то он может прямо сейчас устроить бой с Жанибеком. Это был бы хороший матч, захватывающий поединок. У них обоих есть сила, и оба, как правило, делают свои бои увлекательными. При этом никого из них нельзя назвать идеальным бойцом - оба имеют свои слабые места, которыми мог бы воспользоваться соперник. Я был бы не против увидеть такой поединок.

Но опять же - Мунгия выступает в среднем весе уже несколько лет, и он мог получить шанс сразиться за титул сразу же, как перешел в этот дивизион. Однако он его проигнорировал и не стал идти в направлении боя с Деметриусом Андраде. Что Мунгия будет делать дальше? Понятия не имею. Наверняка будет и дальше взывать к GGG. Если он получит его - здорово. Если нет, то надеюсь, он подерется с Жанибеком. Повторю фразу, которую я уже неоднократно говорил в прежних выпусках: "Не говори, а делай". Пока что ни он, ни его команда в лице Golden Boy и Zanfer не дали мне ни одной причины им верить, когда они говорят, что хотят устроить для Мунгии большой бой. Если вы посмотрите на его рекорд, то все, что вы увидите - это один дерьмовый поединок за другим. Мне уже это порядком надоело", - заявил в эфире подкаста Fight Freaks Unite Рафаэль.

Напомним, что в этом месяце в Лас-Вегасе (Невада, США) Алимханулы успешно провел первую защиту своего титула, выиграв у британца Дензела Бентли по очкам.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса