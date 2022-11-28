Рефери признался, что спас Мэнни Пакьяо от поражения в 2000 году

Филиппинский рефери Карлос Падилья-младший рассказал о том, как нарушил правила, чтобы помочь своему соотечественнику Мэнни Пакьяо избежать поражения в поединке против австралийца Недала Хуссейна в октябре 2000 года, сообщает Allboxing.ru.

Рефери признался, что сначала он затянул отсчет нокдауна Пакьяо в четвертом раунде, чтобы тот мог продолжить поединок, а затем остановил бой в десятом раунде из-за рассечения у Хуссейна, и хотя он знал, что рассечение было получено от удара головой, он показал, что рассечение было от удара перчаткой, и засчитал Хуссейну поражение из-за невозможности продолжать поединок.

"Знаете, его соперник Хуссейн, или как там его звали, он был выше, моложе, сильнее и был грязным бойцом, его менеджером был Джефф Фенек. Итак, думаю, в седьмом (на самом деле в четвертом) раунде Пакьяо оказался в нокдауне. Я думал, он встанет, но у него глаза были в кучу.

Я сам филиппинец, и все зрители были филиппинцами, поэтому я растянул отсчет времени. Я знаю, как это делать. Когда он встал, я стал спрашивать его, все ли в порядке, все еще растягивая время, и возобновил бой. Затем Пакьяо, который еще не был тем Пакьяо, что сейчас, и не тренировался у Фредди Роуча, пытался держаться из последних сил. Парень бросил его, и он снова упал. Я начал делать ему внушение, чтобы потянуть время, и наказал его за удар локтем.

Потому что Пакьяо был ниже ростом, он ударил соперника головой. Появилось рассечение, но я показал, что оно открылось от удара перчаткой. Если был удар головой, нужно было остановить бой и показать судьям, что ты снимаешь очко, но я этого не сделал", - рассказал Падилья.

Если бы бой был остановлен из-за рассечения, полученного от столкновения головами, то победитель был бы определен на основании судейских записок, однако из-за того, что Падилья не указал на удар головой, считалось, что рассечение получено от удара перчаткой, и Хуссейн проиграл техническим нокаутом.

Добавим, что последний бой Пакьяо провел в августе 2021 года, когда судейским решением проиграл кубинцу Йорденису Угасу.

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