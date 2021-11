Редким нокаутом и сенсацией завершился бой за два титула в женском боксе

Американка Алисия Баумгарднер (11-0-1, 7 КО) одержала сенсационную победу над британкой Терри Харпер (11-1-1, 6 KO) и отобрала у нее чемпионские титулы по версиям WBC и IBO во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Шеффилде (Великобритания). Уже в первой трехминутке Харпер оказалась на канвасе, однако рефери не стал отсчитывать нокдаун.

Explosive start to the fight from the American 💥#HarperBaumgardner pic.twitter.com/XkvuQ4eQ14