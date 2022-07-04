Рахмонов сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) высказался о трилогии между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, я не боксер. "Канело" - хороший соперник, не просто так фаворит. Но мы все будем болеть за Геннадия Головкина, желаю ему только победы. Но в целом, я не любитель давать прогнозы, но будем болеть за Головкина", - сказал он.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Напомним, Рахмонов в своем последнем бою, который он провел 26 июня в Лас-Вегасе (США), одержал победу удушающим приемом над американцем Нилом Мэгни (26-9). Для казахстанца эта победа стала 16-й в 16-ти боях.

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