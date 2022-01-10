Через пять дней все решится. Алимханулы все-таки сразится за титул чемпиона мира?

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) как никогда близок к завоеванию титула чемпиона мира в среднем весе. Остались считанные дни до момента, когда вопрос должен решиться. Всемирная боксерская организация (WBO) проведет специальные торги, по итогам которых появится официальная информация. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Все можно было решить мирно и без назначения торгов. Только вот сторона американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО), владеющего титулом WBO, до последнего пыталась соскочить, ища другие варианты среди более топовых оппонентов. Не вышло. WBO приняла решение, от которого не стала отказываться.

Впрочем, Андраде продолжает искать дополнительные ходы развития карьеры. Однако все сводится к торгам и последующей защите - ему все-таки придется сразиться с претендентом из Казахстана. Да, он может оставить титул и перейти в другую категорию.

В таком случае он просто потеряет свое влияние. Не факт, что дивизионом выше у него все получится. В среднем весе он все-таки имеет рычаги давления и хороших оппонентов. И уж лучше биться за то, что есть, чем двигаться в неизвестность.

Тем более, что Алимханулы, хоть и опасен, но вполне американцу по силам. Поэтому речь идет просто о желании заработать. Не зря Андраде рвется биться с Саулем "Канело" Альваресом, Джермаллом Чарлом. С теми, с кем можно сделать кассу.

Жанибек в этом плане уступает. Зато даст настоящий бой. Готов ли будет Андраде к штурму своего трона? Пора уже сбить с него пыль - Деметриус засиделся в королях.

В общем, все решится 15 января. Состоятся торги, будут назначены дата и место проведения боя и другие важные официальные подробности. Скажем сразу, надолго процесс организации затянуться не должен. Обычно после торгов дается около двух-трех месяцев.

Ждем коронацию Жанибека.