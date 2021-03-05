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Пуэрториканский "Зорро" сделал громкое заявление перед титульным боем с казахстанским боксером из Golden Boy

Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

Пуэрториканский "Зорро" сделал громкое заявление перед титульным боем с казахстанским боксером из Golden Boy
Даниэлито Зорилья. Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Пуэрториканский боксер Даниэлито Зорилья (14-0, 11 КО) по прозвищу "Зорро" хочет встретиться с серьезной оппозицией после боя с казахстанцем Русланом Мадиевым (13-1, 5 КО). Об этом он рассказал Boxingscene.com.

Их десятираундовый бой состоится утром 5 марта в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять вакантный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

"Я очень рад представившейся возможности. Я готов выступить и появиться на большой сцене. Я чувствую себя счастливым, имея возможность сражаться на родной земле.

Это будет большой год для меня. Хочу создать собственное наследие, написать свою историю. Это идеальный способ начать.

Я лучший 140-фунтовый боксер в мире. Этот бой докажет это, и я не могу дождаться, чтобы показать это против Хосе Рамиреса, Джоша Тейлора.

Если бы это зависело от меня, я бы сразу после этого дрался с победителем Рамирес - Тейлор. Это решать моим промоутерам, но я готов к любому вызову, который они готовы бросить мне, включая любого, кто считает себя лучше меня", - сказал он.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО).

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Метки:
Мадиев Руслан Профессиональный бокс

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